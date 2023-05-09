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Роджер Федерер посетил Гран-при Майами

Теннис
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Теннисист поделился фотографиями

Роджер Федерер посетил Гран-при Майами

Getty Images/Global Images Ukraine

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20-кратный победитель турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер посетил Гран-при Формулы-1 в Майами и стал почётным гостем команды "Мерседес".

На своей странице в социальных сетях теннисист выложил несколько фотографий из бокса немецкой команды и за рулём гоночного болида.

Напомним, 41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров "Большого шлема" испанцем Рафаэлем Надалем.

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В статье: Роджер Федерер
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