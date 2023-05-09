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Роджер Федерер посетил Гран-при Майами
Теннисист поделился фотографиями
Getty Images/Global Images Ukraine
20-кратный победитель турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер посетил Гран-при Формулы-1 в Майами и стал почётным гостем команды "Мерседес".
На своей странице в социальных сетях теннисист выложил несколько фотографий из бокса немецкой команды и за рулём гоночного болида.
Напомним, 41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров "Большого шлема" испанцем Рафаэлем Надалем.
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