Роджер Федерер посетил Гран-при Майами

20-кратный победитель турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер посетил Гран-при Формулы-1 в Майами и стал почётным гостем команды "Мерседес".

На своей странице в социальных сетях теннисист выложил несколько фотографий из бокса немецкой команды и за рулём гоночного болида.

Напомним, 41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров "Большого шлема" испанцем Рафаэлем Надалем.