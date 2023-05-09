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Прага. Виталий Сачко отдал два гейма сопернику и вышел во второй круг квалификации

Теннис
(1 голосов)

Украинец легко обыграл соперника

Прага. Виталий Сачко отдал два гейма сопернику и вышел во второй круг квалификации

Новина українською

Украинский теннисист Виталий Сачко вышел во второй круг "челленджера" в Чехии. На старте соревнований он обыграл Михаэля Гертса.

Прага, Чехия. Первый круг

Виталий Сачко - Михаэль Гертс 6:1, 6:1

Ранее Сачко уступил в финальном раунде квалификации, но из-за снятия Кацпера Жука украинец вышел в основую сетку.

За выход в четвертьфинал теннисист будет бороться с местным обладателем wild card Якубом Меншиком.

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В статье: Виталий Сачко
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