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Прага. Виталий Сачко отдал два гейма сопернику и вышел во второй круг квалификации
Украинец легко обыграл соперника
Украинский теннисист Виталий Сачко вышел во второй круг "челленджера" в Чехии. На старте соревнований он обыграл Михаэля Гертса.
Прага, Чехия. Первый круг
Виталий Сачко - Михаэль Гертс 6:1, 6:1
Ранее Сачко уступил в финальном раунде квалификации, но из-за снятия Кацпера Жука украинец вышел в основую сетку.
За выход в четвертьфинал теннисист будет бороться с местным обладателем wild card Якубом Меншиком.
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