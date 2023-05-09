Прага. Виталий Сачко отдал два гейма сопернику и вышел во второй круг квалификации

Украинский теннисист Виталий Сачко вышел во второй круг "челленджера" в Чехии. На старте соревнований он обыграл Михаэля Гертса.

Прага, Чехия. Первый круг

Виталий Сачко - Михаэль Гертс 6:1, 6:1

Ранее Сачко уступил в финальном раунде квалификации, но из-за снятия Кацпера Жука украинец вышел в основую сетку.

За выход в четвертьфинал теннисист будет бороться с местным обладателем wild card Якубом Меншиком.