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Карлос Алькарас: Приятно выиграть трофей в моей родной стране

Теннис
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Испанец рд этой победе

Карлос Алькарас: Приятно выиграть трофей в моей родной стране

Фото: Tennis Majors

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Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о победе на "Мастерсе" в Мадриде (Испания).

"Для меня это очень, очень особенное событие. Так приятно выиграть трофей здесь, в моей родной стране. Всегда здорово играть и добиваться успехов на глазах у домашней публики. Я сделал это на глазах у своих болельщиков, семьи и друзей. Конечно, я испытываю особенные эмоции, которые никогда не забуду.

Сегодня был действительно сложный матч. Ян играл потрясающе, очень агрессивно. Во втором сете у меня было много шансов взять его подачу, но я не смог, и мне было тяжело. Я сказал себе, что должен сохранять позитивный настрой, что у меня будут шансы. Думаю, у меня всё получилось в третьей партии", — приводит слова спортсмена пресс-служба ATP.

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В статье: Карлос Алькарас
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