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Даяна Ястремская преодолела квалификацию турнира в Риме
Украинка отдала сопернице 5 геймов
Фото: Eurosport
Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в основу турнира WTA 1000 в Риме. Во втором круге квалификации она обыграла Ребеку Макарову.
Рим, Италия. Квалификация. Второй круг
Даяна Ястремская - Ребека Масарова 6:3, 6:2
Это уже не первое участие украинки в этом турнире. В 2019 году Ястремская проиграла в первом круге, а в сезоне-2020 дошла до третьего раунда.
Соперница Даяны определится позже.
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