Даяна Ястремская преодолела квалификацию турнира в Риме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в основу турнира WTA 1000 в Риме. Во втором круге квалификации она обыграла Ребеку Макарову.

Рим, Италия. Квалификация. Второй круг

Даяна Ястремская - Ребека Масарова 6:3, 6:2

Это уже не первое участие украинки в этом турнире. В 2019 году Ястремская проиграла в первом круге, а в сезоне-2020 дошла до третьего раунда.

Соперница Даяны определится позже.