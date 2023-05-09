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Даяна Ястремская преодолела квалификацию турнира в Риме

Теннис
(1 голосов)

Украинка отдала сопернице 5 геймов

Даяна Ястремская преодолела квалификацию турнира в Риме

Фото: Eurosport

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в основу турнира WTA 1000 в Риме. Во втором круге квалификации она обыграла Ребеку Макарову.

Рим, Италия. Квалификация. Второй круг

Даяна Ястремская - Ребека Масарова 6:3, 6:2

Это уже не первое участие украинки в этом турнире. В 2019 году Ястремская проиграла в первом круге, а в сезоне-2020 дошла до третьего раунда.

Соперница Даяны определится позже.

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В статье: Даяна Ястремская
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