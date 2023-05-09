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Даяна Ястремская узнала имя соперницы, с которой сыграет в основе турнира в Риме

Теннис
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Украинка успешно преодолела квалификацию

Даяна Ястремская узнала имя соперницы, с которой сыграет в основе турнира в Риме

Фото: Eurosport

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская узнала соперницу в основной сетке на турнире Риме.

В первом круге основной сетки Даяна Ястремская (WTA 158) сыграет против Анны Калинской (WTA 57).

Теннисистки уже играли вместе и счёт в личных встречах равен - 2:2.

Напомним, что Ястремская в Риме успешно преодолела квалификацию, обыграв Леолию Жанжан и Ребекку Масарову.

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В статье: Даяна Ястремская
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Источник:
BTU

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