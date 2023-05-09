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Даяна Ястремская узнала имя соперницы, с которой сыграет в основе турнира в Риме
Украинка успешно преодолела квалификацию
Фото: Eurosport
Украинская теннисистка Даяна Ястремская узнала соперницу в основной сетке на турнире Риме.
В первом круге основной сетки Даяна Ястремская (WTA 158) сыграет против Анны Калинской (WTA 57).
Теннисистки уже играли вместе и счёт в личных встречах равен - 2:2.
Напомним, что Ястремская в Риме успешно преодолела квалификацию, обыграв Леолию Жанжан и Ребекку Масарову.
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Источник:BTU
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