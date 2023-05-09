Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Федерер посетит Мастерс в Шанхае
Соревнования состоятся в октябре
Getty Images/Global Images Ukraine
Швейцарец Роджер Федерер посетит "Мастерс" в Шанхае в октябре 2023 года.
Он приедет в статусе "иконы соревнований в Шанхае". Об этом сообщает Tennis World USA.
Швейцарец дебютировал на турнире в 2010 году и дошёл до финала. После этого он становился чемпионом в 2014 и 2017 годах.
El Masters 1000 de Shanghai rendirá homenaje a Roger Federer. ????????????https://t.co/63MKVkwJL9— ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 9, 2023
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Директор Шахтера: Цыганык должен официально работать в Днепре-1
- Во время ночной атаки на столицу воин Национальной гвардии сбил крылатую ракету из ПЗРК Игла
- Без авиации, но с одним танком, сломанным ТВ и перепуганным Путиным. Как прошли парады на России
- Свитолина уступает в полуфинале турнира WTA 125 во Франции
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн