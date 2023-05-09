Швейцарец Роджер Федерер посетит "Мастерс" в Шанхае в октябре 2023 года.

Он приедет в статусе "иконы соревнований в Шанхае". Об этом сообщает Tennis World USA.

Швейцарец дебютировал на турнире в 2010 году и дошёл до финала. После этого он становился чемпионом в 2014 и 2017 годах.