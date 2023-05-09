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Федерер посетит Мастерс в Шанхае

Теннис
(1 голосов)

Соревнования состоятся в октябре

Федерер посетит Мастерс в Шанхае

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Швейцарец Роджер Федерер посетит "Мастерс" в Шанхае в октябре 2023 года.

Он приедет в статусе "иконы соревнований в Шанхае". Об этом сообщает Tennis World USA.

Швейцарец дебютировал на турнире в 2010 году и дошёл до финала. После этого он становился чемпионом в 2014 и 2017 годах.

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В статье: Роджер Федерер
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