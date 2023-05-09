Арина Соболенко: Я не сделала ничего плохого для Украины

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко прокомментировала полномасштабное вторжение россии на территорию Украины

- Что изменилось для вас за последний год? В прошлом году началась война. Что изменилось в вашем отношении к другим игрокам? Если вы думаете о Беларуси, Украине, о чем угодно, о других игроках, о турнирах, об организации, есть ли что-то, что дало вам возможность сказать: " Нас стали больше принимать, чем раньше? Если бы вы могли найти, что могло бы измениться за год с тех пор, как все началось...

- Это сложный вопрос, потому что все, что я бы хотела сказать, можно обыграть. Сложно сказать. Что именно вы имеете в виду под "изменилось"? Те, кто ненавидел нас раньше, я не знаю, за нашу страну, за то, откуда мы родом, они до сих пор нас ненавидят. Это не изменилось, и я не думаю, что изменится из-за ситуации.

Я счастлива, что нам разрешили играть, что WTA делает все возможное, чтобы как можно лучше справиться с этой ситуацией. Да, это все.

Единственное, что изменилось для меня, не то чтобы я перестала думать об этом, я просто начала концентрироваться на себе и понимать, что я не сделала ничего плохого для Украины, это не моя вина, не вина российских и белорусских спортсменов. Мы просто спортсмены, которые могут делать то, что они могут, и которые просто занимаются спортом. Это единственное, что помогает мне сохранять концентрацию и просто играть в теннис.