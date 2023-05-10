Кори Гауфф: Нужно принимать критику и слушать спортсменов

Пятая ракетка мира американка Кори Гауфф высказалась о том, что победительницам и финалисткам соревнований не дали выступить с речью на церемонии награждения.

"Всё не в порядке. Думаю, это было неправильное решение. Возможно, это не первый такой случай, но прошлые эпизоды не должны влиять на настоящее. Может, игроки хотят выступить с критикой. В своей речи я не собиралась ничего такого говорить. Но потом я высказала своё мнение организаторам и они извинились.

Нужно принимать критику, слушать спортсменов. Я верю, что это не была намеренная дискриминация, хотя мужчины смогли высказаться. Просто со стороны всё так и выглядит. Нужно принимать во внимание и такую точку зрения", — приводит слова Гауфф ASAP Sports.