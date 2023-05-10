  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Кори Гауфф: Нужно принимать критику и слушать спортсменов
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кори Гауфф: Нужно принимать критику и слушать спортсменов

Теннис
(1 голосов)

Американская теннисистка недовольна сложившейся ситуацией в Мадриде

Кори Гауфф: Нужно принимать критику и слушать спортсменов

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Пятая ракетка мира американка Кори Гауфф высказалась о том, что победительницам и финалисткам соревнований не дали выступить с речью на церемонии награждения.

"Всё не в порядке. Думаю, это было неправильное решение. Возможно, это не первый такой случай, но прошлые эпизоды не должны влиять на настоящее. Может, игроки хотят выступить с критикой. В своей речи я не собиралась ничего такого говорить. Но потом я высказала своё мнение организаторам и они извинились.

Нужно принимать критику, слушать спортсменов. Я верю, что это не была намеренная дискриминация, хотя мужчины смогли высказаться. Просто со стороны всё так и выглядит. Нужно принимать во внимание и такую точку зрения", — приводит слова Гауфф ASAP Sports.

По теме
yellow-arrow
Леся Цуренко - Элина Свитолина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Белорусская теннисистка Соболенко: Это война... Мы, спортсмены, никак не можем повлиять на ситуацию
yellow-arrow
Арина Соболенко: Я не сделала ничего плохого для Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кори Гауфф
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде