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Новак Джокович узнал соперника на старте Мастерса в Риме
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Фото: Tennis World
Определился первый соперник первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича. Им стал аргентинец Томас Мартин Этчеверри, 61-я ракетка мира, одолевший в упорной борьбе француза Люку Ван Аша в первом круге турнира серии "Мастерс", проходящего в Риме (Италия).
Матч аргентинца и француза продолжался 2 часа 2 минуты. Этчеверри выполнил семь эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из семи и допустил 11 невынужденных ошибок. На счету Ван Аша три эйса, три реализованных брейк-пойнта из шести, а также две двойные и 17 невынужденных ошибок.
Ранее у Новака Джоковича и Томаса Мартина Этчеверри не было личных встреч.
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