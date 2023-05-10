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Новак Джокович узнал соперника на старте Мастерса в Риме

Теннис
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Новак Джокович узнал соперника на старте Мастерса в Риме

Фото: Tennis World

Новина українською

Определился первый соперник первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича. Им стал аргентинец Томас Мартин Этчеверри, 61-я ракетка мира, одолевший в упорной борьбе француза Люку Ван Аша в первом круге турнира серии "Мастерс", проходящего в Риме (Италия).

Матч аргентинца и француза продолжался 2 часа 2 минуты. Этчеверри выполнил семь эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из семи и допустил 11 невынужденных ошибок. На счету Ван Аша три эйса, три реализованных брейк-пойнта из шести, а также две двойные и 17 невынужденных ошибок.

Ранее у Новака Джоковича и Томаса Мартина Этчеверри не было личных встреч.

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В статье: Новак Джокович
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