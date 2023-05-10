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Названо место проведения финала Кубка Билли Джин Кинг
Соревнования стартуют 7 ноября
Фото: sport.ru
Севилья (Испания) примет финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг в 2023 году. Соревнования пройдут с 7 по 12 ноября на крытом харде.
В апреле в разных точках мира прошли квалификационные соревнования, которые определили участников финала Кубка Билли Джин Кинг. Ими стали: Австралия, Германия, Канада, Казахстан, Чехия, Италия, Испания, Словения, Франция, Швейцария и США.
Согласно регламенту, команды разделят на четыре группы, победители которых встретятся в полуфинале. Жеребьёвка турнира пройдёт 24 мая.
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