Названо место проведения финала Кубка Билли Джин Кинг

Севилья (Испания) примет финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг в 2023 году. Соревнования пройдут с 7 по 12 ноября на крытом харде.

В апреле в разных точках мира прошли квалификационные соревнования, которые определили участников финала Кубка Билли Джин Кинг. Ими стали: Австралия, Германия, Канада, Казахстан, Чехия, Италия, Испания, Словения, Франция, Швейцария и США.

Согласно регламенту, команды разделят на четыре группы, победители которых встретятся в полуфинале. Жеребьёвка турнира пройдёт 24 мая.