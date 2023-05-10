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Леся Цуренко уверенно обыграла Элину Свитолину на старте турнира в Риме
Дерби украинок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
10 мая Леся Цуренко в украинском дерби переиграла Элину Свитолину на турнире в Италии.
Рим, Италия. Первый круг
Леся Цуренко - Элина Свитолина 6:4, 6:3
В первом круге основы Цуренко одержала победу в двух сетах. Для теннисисток это была четвертая встреча, счет сравнялся.
Во втором круге Леся Цуренко встретится с Бернардой Перой из США, посеянной под 28-м номером. Теннисистки ранее не играли друг против друга.
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