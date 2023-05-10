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Леся Цуренко: Желаю Элине только всего наилучшего в ее возвращении

Теннис
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Украинка прокомментировала победу

Леся Цуренко: Желаю Элине только всего наилучшего в ее возвращении

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала победу в первом круге на турнире WTA 1000 в Италии над Элиной Свитолиной.

- Леся, поздравляем! Играть против Элины - это, видимо, выходит за рамки тенниса и имеет большее значение, не так ли?

- Так и есть. Было очень сложно, особенно на старте матча. Я очень нервничала... (сдерживает слёзы).

- Не спеши, не спеши. Эти аплодисменты для тебя.

- Однозначно очень тяжело играть против украинки. Я счастлива, что победила. Я действительно желаю Элине только всего наилучшего в ее возвращении. Понимаю, насколько это сложно, учитывая все условия, в которых мы находимся. Так что желаю ей только лучшего.

- Я знаю, что ты хорошо знаешь Рим, что ты здесь тренировалась. Какие эмоции после возвращения сюда?

- Вообще-то я сейчас живу и тренируюсь в Италии, мне пришлось переехать сюда. Я люблю Италию, чувствую себя здесь почти как дома. Я ценю то, как обо мне здесь заботятся. Поэтому, действительно, я наслаждаюсь тем временем, которое провожу в этой стране, в этом городе. Здесь я много гуляю.

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В статье: Леся Цуренко
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Источник:
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