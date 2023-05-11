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Элина Свитолина: Война продолжается, поэтому мы должны продолжать помогать людям

Теннис
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Украинская теннисистка всеми силами пытается заявить об Украине

Элина Свитолина: Война продолжается, поэтому мы должны продолжать помогать людям

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина в интервью официальному сайту WTA рассказала о своем возвращении в Тур.

- Всеми возможными способами я хочу сделать так, чтобы Украина по-прежнему была в новостях. Играть турниры, пытаться организовывать благотворительные мероприятия параллельно, общаться с людьми во время этих мероприятий - это очень важно. Война продолжается, поэтому мы должны продолжать помогать людям.

Также украинка рассказала о своей встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Это был важный для меня момент. Огромный стимул для моей мотивации, который показал мне, что я делаю что-то хорошее для моей страны и моего народа. Это еще больше мотивировало меня делать то, что я делаю, и стараться сделать еще больше. Было здорово поговорить с ним, понять его точку зрения и то, как он видит происходящее. Он ездит на передовую и видит, что происходит на самом деле, поэтому встретиться и поговорить с ним было невероятным опытом".

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В статье: Элина Свитолина
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Источник:
BTU

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