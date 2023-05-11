Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Организаторы турнира в Мадриде извинились перед финалистками парных соревнований
Спортсменам не дали слова
Фото: sport.ru
Организаторы грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде извинились перед победительницами и финалистками парных соревнований, которым не дали возможности выступить с речью на церемонии награждения.
"Мы искренне извиняемся перед всеми игроками и болельщиками, которые ожидают большего от турнира Mutua Madrid Open. Не дать финалисткам в паре возможности обратиться к своим болельщикам после матча было недопустимо, и мы принесли свои извинения непосредственно Виктории, Беатрис, Коко и Джессике.
Мы работаем внутри компании и с WTA, чтобы пересмотреть наши протоколы, и стремимся улучшить наш процесс в будущем. Мы совершили ошибку, и она больше никогда не повторится", – говорится в заявлении от имени генерального директора турнира Жерара Цобаняна.
Популярное сейчас
- Назван тренер, который заинтересовал Динамо - он досрочно привел европейский клуб в чемпионству
- Днепр-1 - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2023
- "У него были двойные стандарты". Пиоли раскритиковал арбитра после поражения от Интера
- Свитолина поблагодарила турнир в Сен-Мало. Фото
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО