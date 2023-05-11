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Ангелина Калинина обыграла Блинкову во втором круге турнира WTA 1000 в Италии
Украинская теннисистка отдала сопернице четыре гейма
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ангелина Калинина одержала победу на турнире WTA 1000 в Италии. Во втором круге она оказалась сильнее Анны Блинковой.
Рим, Италия. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) - Анна Блинкова 6:2, 6:2
Эта победа стала для Ангелины первой за последние пять матчей. Последний раз ей удавалось выиграть два месяца назад на старте турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.
В третьем круге турнира в Риме Калинина встретится с победительницей матча София Кенин (США) - Арина Соболенко (-)
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