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Третья ракетка мира Джессика Пегула сенсационно уступила Тэйлор Таунсенд
Американка имела шансы выйти в следующий раунд
Фото: Action Network
Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула не сумела пробиться в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
В стартовом для себя матче Пегула проиграла соотечественнице Тэйлор Таунсенд.
WTA-1000. Рим
Джессика Пегула - Тэйлор Таунсенд 2:6, 6:3, 3:6
Встреча продлилась 1 час и 56 минут. Пегула четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Таунсенд пять эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.
Следующей соперницей Таунсенд станет представительница Китая Сиюй Ван (49-я ракетка мира).
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