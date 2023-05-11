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Кори Гауфф отдала один гейм сопернице и вышла в 1/16 финала турнира в Риме

Теннис
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Великолепный матч

Кори Гауфф отдала один гейм сопернице и вышла в 1/16 финала турнира в Риме

фото - rolandgarros.com

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Пятая ракетка мира американка Кори Гауфф пробилась в следующий раунд грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче второго круга она обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.

WTA-1000. Рим. Второй круг

Кори Гауфф - Юлия Путинцева 6:0, 6:1

Продолжительность матча составила 1 час. Гауфф шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Путинцевой ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Риме Кори Гауфф сыграет с победительницей матча Кэти Макнелли (США) — Мари Боузкова (Чехия).

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В статье: Кори Гауфф
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