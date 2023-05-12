Новак Джокович: Алькарас, без сомнения, лучший игрок на грунте

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о соперничестве с 20-летним испанцем Карлосом Алькарасом.

"Немного странно, что мы не попадали в одну и ту же жеребьёвку с начала сезона, но у нас были на то свои обстоятельства. Что бы ни случилось, Карлос станет первым в мире после этого турнира заслуженно, он играет во впечатляющий теннис на высоком уровне. Он, без сомнения, лучший игрок на этом покрытии.

Конечно, это зависит от того, сыграет Рафаэль Надаль на "Ролан Гаррос" или нет, но Алькарас, без сомнения, является одним из главных фаворитов турнира. Мы встречались только один раз, в Мадриде, а здесь, в Риме, сможем встретиться только в финале, думаю, мы оба были бы не против такого исхода", — сказал Джокович на пресс-конференции, посвящённой старту "Мастерса" в Риме (Италия).