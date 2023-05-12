  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович: Алькарас, без сомнения, лучший игрок на грунте
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович: Алькарас, без сомнения, лучший игрок на грунте

Теннис
(1 голосов)

Серб высоко ценит своего коллегу

Новак Джокович: Алькарас, без сомнения, лучший игрок на грунте

Фото: The Denver Channel

Новина українською

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о соперничестве с 20-летним испанцем Карлосом Алькарасом.

"Немного странно, что мы не попадали в одну и ту же жеребьёвку с начала сезона, но у нас были на то свои обстоятельства. Что бы ни случилось, Карлос станет первым в мире после этого турнира заслуженно, он играет во впечатляющий теннис на высоком уровне. Он, без сомнения, лучший игрок на этом покрытии.

Конечно, это зависит от того, сыграет Рафаэль Надаль на "Ролан Гаррос" или нет, но Алькарас, без сомнения, является одним из главных фаворитов турнира. Мы встречались только один раз, в Мадриде, а здесь, в Риме, сможем встретиться только в финале, думаю, мы оба были бы не против такого исхода", — сказал Джокович на пресс-конференции, посвящённой старту "Мастерса" в Риме (Италия).

По теме
yellow-arrow
Кори Гауфф отдала один гейм сопернице и вышла в 1/16 финала турнира в Риме
yellow-arrow
Третья ракетка мира Джессика Пегула сенсационно уступила Тэйлор Таунсенд
yellow-arrow
Ангелина Калинина обыграла Блинкову во втором круге турнира WTA 1000 в Италии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде