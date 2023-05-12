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Катарина Завацкая покидает одиночный турнир в Словакии
Теперь остался только парный
Фото: twitter
Катарина Завацкая покидает одиночный турнира ITF в Словакии. В четвертьфинальном матче украинка уступила Луции Гавличкова.
Трнава, Словакия. Четвертьфинал
Катарина Завацкая (Украина) - Луция Гавличкова (Чехия) 6:4, 3:6, 4:6
Катарина выиграла первый сет, совершив три брейка при двух собственных потерянных подачах, но после проиграла следующих два.
Катарина продолжит выступление в парном разряде турнира вместе с Анной Каролиной Шмидловой. Отметим, вчера словачка в матче второго круга также проиграла Гавличковой.
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