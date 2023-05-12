Катарина Завацкая покидает одиночный турнир в Словакии

Катарина Завацкая покидает одиночный турнира ITF в Словакии. В четвертьфинальном матче украинка уступила Луции Гавличкова.

Трнава, Словакия. Четвертьфинал

Катарина Завацкая (Украина) - Луция Гавличкова (Чехия) 6:4, 3:6, 4:6

Катарина выиграла первый сет, совершив три брейка при двух собственных потерянных подачах, но после проиграла следующих два.

Катарина продолжит выступление в парном разряде турнира вместе с Анной Каролиной Шмидловой. Отметим, вчера словачка в матче второго круга также проиграла Гавличковой.