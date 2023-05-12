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Янник Синнер вышел в третий круг Мастерса в Риме
Теннисист провел отличный матч
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Восьмая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер уверенно стартовал на "Мастерсе" в Риме (Италия) с победы над 104-й ракеткой мира из Австралии Танаси Коккинакисом. Матч второго круга между спортсменами завершился со счётом 2:0 (6:1, 6:4).
Рим (м). 2-й круг
Янник Синнер - Танаси Коккинакис
Встреча длилась 1 час 18 минут. Янник Синнер выполнил один эйс, реализовал три брейк-пойнта из пяти и допустил четыре невынужденные ошибки. На счету Танаси Коккинакиса три эйса, одна двойная и четыре невынужденные ошибки.
Благодаря этой победе Синнер вышел в третий круг "Мастерса" в Риме.
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