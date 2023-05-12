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Ига Швёнтек деклассировала россиянку и вышла в третий круг турнира в Риме
Польская теннисистка выиграла все геймы в матче
Фото: tennisnet
Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Швёнтек разгромила россиянку Анастасию Павлюченкову в матче второго круга турнира WTA-1000, проходящего в Риме (Италия). Польская теннисистка не отдала ни единого гейма сопернице.
Рим (ж). 2-й круг
Ига Швёнтек - Анастасия Павлюченкова 2:0 (6:0, 6:0).
Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Анастасия Павлюченкова выполнила один эйс и допустила пять двойных ошибок. На счету Иги Швёнтек два эйса, 5 реализованных брейк-пойнтов из 15 и одна двойная ошибка.
Ига Швёнтек уверенно вышла в третий круг, где ей предстоит встреча с победительницей матча между 68-й ракеткой мира украинкой Лесей Цуренко и 32-й ракеткой мира из США Бернардой Перой.
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