Ига Швёнтек деклассировала россиянку и вышла в третий круг турнира в Риме

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Швёнтек разгромила россиянку Анастасию Павлюченкову в матче второго круга турнира WTA-1000, проходящего в Риме (Италия). Польская теннисистка не отдала ни единого гейма сопернице.

Рим (ж). 2-й круг

Ига Швёнтек - Анастасия Павлюченкова 2:0 (6:0, 6:0).

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Анастасия Павлюченкова выполнила один эйс и допустила пять двойных ошибок. На счету Иги Швёнтек два эйса, 5 реализованных брейк-пойнтов из 15 и одна двойная ошибка.

Ига Швёнтек уверенно вышла в третий круг, где ей предстоит встреча с победительницей матча между 68-й ракеткой мира украинкой Лесей Цуренко и 32-й ракеткой мира из США Бернардой Перой.