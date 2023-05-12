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Восьмая ракетка Мира Саккари уверенно обыграла Стрыцову во втором круге Мастерса в Риме

Теннис
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Соперница по следующему раунду пока неизвестна

Восьмая ракетка Мира Саккари уверенно обыграла Стрыцову во втором круге Мастерса в Риме

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Восьмая ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари уверенно вышла в третий круг турнира WTA-1000, проходящего в Риме (Италия), в двух сетах обыграв чешку Барбору Стрыцову.

Рим (ж). 2-й круг

Мария Саккари - Барбора Стрыцова 2:0 (6:1, 6:3)

Матч продолжался 1 час 20 минут. Мария Саккари выполнила четыре эйса, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и допустила две двойные ошибки. На счету Барборы Стрыцовой два реализованных брейк-пойнта из восьми: у спортсменки нет ни эйсов, ни двойных ошибок.

В третьем круге Мария Саккари встретится с победительницей матча между 70-й ракеткой мира чешкой Маркетой Вондроушовой и 31-й ракеткой мира канадкой Бьянкой Андрееску.

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В статье: Мария Саккари
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