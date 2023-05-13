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Цуренко победила Перу и вышла в третий круг турнира в Риме
Молодец, так держать
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №68) вышла в 1/16 финала турнира серии WTA 1000 в Риме (Италия).
В матче 1/32 наша спортсменка одолела более рейтинговую соперницу, американку Бернарду Перу (WTA №32).
Счет матча 2-0 (6-4; 6-4) в пользу Леси, в активе которой 1 подача на вылет, 8 подряд выигранных очков, 5 из 13 реализованных брейков, 4 из 7 отыгранных брейков и 1 двойная ошибка.
Стадия третьего круга станет самой высокой, куда удавалось доходить Цуренко на этом турнире. Леся уже 6 раз участвовала в римском тысячнике.
В следующем раунде соревнований наша спортсменка сыграет против первой ракетки мира, польки Иги Свентек.
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