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Цуренко победила Перу и вышла в третий круг турнира в Риме

Теннис
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Молодец, так держать

Цуренко победила Перу и вышла в третий круг турнира в Риме

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №68) вышла в 1/16 финала турнира серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В матче 1/32 наша спортсменка одолела более рейтинговую соперницу, американку Бернарду Перу (WTA №32).

Счет матча 2-0 (6-4; 6-4) в пользу Леси, в активе которой 1 подача на вылет, 8 подряд выигранных очков, 5 из 13 реализованных брейков, 4 из 7 отыгранных брейков и 1 двойная ошибка.

Стадия третьего круга станет самой высокой, куда удавалось доходить Цуренко на этом турнире. Леся уже 6 раз участвовала в римском тысячнике.

В следующем раунде соревнований наша спортсменка сыграет против первой ракетки мира, польки Иги Свентек.

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В статье: Леся Цуренко
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