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Джокович встретился с Моуриньо после победы в Риме. Фото

Теннис
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Две легенды

Джокович встретился с Моуриньо после победы в Риме. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу в матче 1/32 финала турнира серии АТР 1000 в Риме (Италия).

В борьбе за 1/16 он победил представителя Аргентины Томаса Этчеверри (АТР №61).

Счет матча 2-0 (7-6; 6-2) в пользу серба, в активе которого 1 подача на вылет, 25 виннеров, 15 невынужденных ошибок, 3 из 6 использованных брейков, 1 из 2 отыгранный брейк и 0 двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований Новак сыграет против Грегора Димирова (АТР №26) из Болгарии.

После победы над Этчеверри серб встретился с легендарным футбольным тренером Жозе Моуриньо. Соответствующие фото Новак разместил на своей странице в Instagram.

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В статье: Жозе Моуриньо
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