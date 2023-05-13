Джокович встретился с Моуриньо после победы в Риме. Фото

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу в матче 1/32 финала турнира серии АТР 1000 в Риме (Италия).

В борьбе за 1/16 он победил представителя Аргентины Томаса Этчеверри (АТР №61).

Счет матча 2-0 (7-6; 6-2) в пользу серба, в активе которого 1 подача на вылет, 25 виннеров, 15 невынужденных ошибок, 3 из 6 использованных брейков, 1 из 2 отыгранный брейк и 0 двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований Новак сыграет против Грегора Димирова (АТР №26) из Болгарии.

После победы над Этчеверри серб встретился с легендарным футбольным тренером Жозе Моуриньо. Соответствующие фото Новак разместил на своей странице в Instagram.