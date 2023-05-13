Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович встретился с Моуриньо после победы в Риме. Фото
Две легенды
Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу в матче 1/32 финала турнира серии АТР 1000 в Риме (Италия).
В борьбе за 1/16 он победил представителя Аргентины Томаса Этчеверри (АТР №61).
Счет матча 2-0 (7-6; 6-2) в пользу серба, в активе которого 1 подача на вылет, 25 виннеров, 15 невынужденных ошибок, 3 из 6 использованных брейков, 1 из 2 отыгранный брейк и 0 двойных ошибок.
В следующем раунде соревнований Новак сыграет против Грегора Димирова (АТР №26) из Болгарии.
После победы над Этчеверри серб встретился с легендарным футбольным тренером Жозе Моуриньо. Соответствующие фото Новак разместил на своей странице в Instagram.
Популярное сейчас
- Левый пенальти для Довбика, чем раздражает УЕФА, меняем правила футбола вместе с Тьерри Анри.
- Более 100 единиц техники за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов на войне против Украины
- Житель Киева нашел в огороде российскую ракету Х-55. ФОТО
- Арина Соболенко: Я не сделала ничего плохого для Украины
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО