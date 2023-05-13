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Украинец Ваншельбойм выиграл парный титул в Варнамо
Поздравляем с титулом
Фото: Главком
Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм выиграл парный титул на турнире серии ITF M25 в Варнамо (Швеция).
Наш спортсмен в паре с местным Симоном Фрейндом переиграли в решающей битве за главный приз соревнований британцев Чарльза Брума и Марка Уайтхауза.
Счет матча 2-0 (6-3; 6-3) в пользу триумфаторов соревнований.
Отметим, что для Ваншельбойма это уже второй парный титул в 2023 году. До этого наш соотечественник победил на турнире в Хорватии.
Эрик мог выйти в финал и в одиночном разряде шведского челленджера, но проиграл на стадии 1/2 Драгосу Мадарасу (2-6; 3-6).
Напомним, что ранее Леся Цуренко
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