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ITF. Украинец Овчаренко победил в финале парника в Сербии

Теннис
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Поздравляем с победой

ITF. Украинец Овчаренко победил в финале парника в Сербии

UA-Футбол
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Украинский теннисист Александр Овчаренко одержал победу на турнире серии ITF 25 в Сербии. В финале парных соревнований наш спортсмен вместе с представителем Македонии Калином Йовановски победили дуэт Андрея Чепелева и Николая Галяка, представляющих страны-террористы россию и беларусь.

Счет матча 2-1 (3-6; 7-6; 10-5) в пользу триумфаторов турнира.

Отметим, что для Овчаренко этот титул стал третьим в текущем сезоне. Всего за всю карьеру Александр завоевал 7 парных трофеев.

За победу на турнире украинец заработал 775 евро призовых.

Напомним, ранее Ваншельбойм выиграл парный титул у Варнамо.

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В статье: Александр Овчаренко
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