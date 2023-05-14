Украинский теннисист Александр Овчаренко одержал победу на турнире серии ITF 25 в Сербии. В финале парных соревнований наш спортсмен вместе с представителем Македонии Калином Йовановски победили дуэт Андрея Чепелева и Николая Галяка, представляющих страны-террористы россию и беларусь.

Счет матча 2-1 (3-6; 7-6; 10-5) в пользу триумфаторов турнира.

Отметим, что для Овчаренко этот титул стал третьим в текущем сезоне. Всего за всю карьеру Александр завоевал 7 парных трофеев.

За победу на турнире украинец заработал 775 евро призовых.