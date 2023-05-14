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ITF. Украинец Овчаренко победил в финале парника в Сербии
Поздравляем с победой
Украинский теннисист Александр Овчаренко одержал победу на турнире серии ITF 25 в Сербии. В финале парных соревнований наш спортсмен вместе с представителем Македонии Калином Йовановски победили дуэт Андрея Чепелева и Николая Галяка, представляющих страны-террористы россию и беларусь.
Счет матча 2-1 (3-6; 7-6; 10-5) в пользу триумфаторов турнира.
Отметим, что для Овчаренко этот титул стал третьим в текущем сезоне. Всего за всю карьеру Александр завоевал 7 парных трофеев.
За победу на турнире украинец заработал 775 евро призовых.
Напомним, ранее Ваншельбойм
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