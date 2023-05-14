Калинина победила Кенин и пробилась в 1/8 финала Рима

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №47) вышла в 1/8 финала турнира серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В матче 1/16 соревнований наша спортсменка одолела представительницу США Софию Кенин (WTA №134).

Счет матча 2-0 (6-4; 6-2) в пользу Ангелины, на счету которой 1 подача на вылет, 10 подряд выигранных очков, 4 из 7 использованных брейков, 4 из 5 отыгранных брейков и 2 двойные ошибки.

За последние три встречи Калинина впервые победила Кенин. Украинка второй раз сыграет на этой стадии соревнований на турнире серии WTA 1000 (в прошлом году в Майами она проиграла Джессике Пегуле).

Соперницей нашей спортсменки станет победительница встречи Азаренко/Киз.