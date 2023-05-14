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Украинец Белинский проиграл в полуфинале турнира ITF15 в Боснии и Герцеговине
Победы впереди
Фото: Теннисный Портал Украины
Украинский теннисист Вячеслав Белинский проиграл в матче 1/2 финала челленджера в Боснии и Герцоговине.
В борьбе за финал соревнований наш спортсмен уступил представителю Австрии Себастьяну Соргеру.
Счет матча 2-0 (6-4; 6-1) в пользу победителя поединка.
Отметим, что играть этот матч теннисистам пришлось два дня (первый игровой день закончили на счете 5-4 в пользу боснийца).
Напомним, что в финале 15-тысячника в Анталии Белинский не сумел доиграть матч и был вынужден прекратить борьбу в первом сете из-за проблем со здоровьем.
Ранее Ангелина Калинина
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