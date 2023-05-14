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Украинец Белинский проиграл в полуфинале турнира ITF15 в Боснии и Герцеговине

Теннис
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Победы впереди

Украинец Белинский проиграл в полуфинале турнира ITF15 в Боснии и Герцеговине

Фото: Теннисный Портал Украины

UA-Футбол
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Украинский теннисист Вячеслав Белинский проиграл в матче 1/2 финала челленджера в Боснии и Герцоговине.

В борьбе за финал соревнований наш спортсмен уступил представителю Австрии Себастьяну Соргеру.

Счет матча 2-0 (6-4; 6-1) в пользу победителя поединка.

Отметим, что играть этот матч теннисистам пришлось два дня (первый игровой день закончили на счете 5-4 в пользу боснийца).

Напомним, что в финале 15-тысячника в Анталии Белинский не сумел доиграть матч и был вынужден прекратить борьбу в первом сете из-за проблем со здоровьем.

Ранее Ангелина Калинина вышла в 1/8 финала турнира в Риме.

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В статье: Вячеслав Белинский
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