Украинец Белинский проиграл в полуфинале турнира ITF15 в Боснии и Герцеговине

Украинский теннисист Вячеслав Белинский проиграл в матче 1/2 финала челленджера в Боснии и Герцоговине.

В борьбе за финал соревнований наш спортсмен уступил представителю Австрии Себастьяну Соргеру.

Счет матча 2-0 (6-4; 6-1) в пользу победителя поединка.

Отметим, что играть этот матч теннисистам пришлось два дня (первый игровой день закончили на счете 5-4 в пользу боснийца).

Напомним, что в финале 15-тысячника в Анталии Белинский не сумел доиграть матч и был вынужден прекратить борьбу в первом сете из-за проблем со здоровьем.