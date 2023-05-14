  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Цуренко и Костюк завершили выступления на турнире WTA 1000 в Риме
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цуренко и Костюк завершили выступления на турнире WTA 1000 в Риме

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Они покидают соревнование после 1/16 финала

Цуренко и Костюк завершили выступления на турнире WTA 1000 в Риме

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Марта Костюк и Леся Цуренко завершают выступления на турнире WTA 1000, который проходит в Риме.

В третьем круге соревнований Цуренко потерпела поражение от первой "ракетки" мира Иги Швьонтек из Польши. Счет между теннисистками был 2:6 в первом сете и 0:6 во втором.

Марта Костюк также не смогла победить. Она проиграла Пауле Бадосе из Испании в двух сетах: 4:6, 2:6. Это была третья встреча теннисисток. Украинка проиграла все три матча.

Турнир WTA 1000, Рим
Марта Костюк (Украина) - Паула Бадоса (Испания) - 4:6, 2:6.
Леся Цуренко (Украина) - Иги Швьонтек (Польша) - 2:6, 0:6.

По теме
yellow-arrow
Украинец Белинский проиграл в полуфинале турнира ITF15 в Боснии и Герцеговине
yellow-arrow
Ига Швентек - Леся Цуренко: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
ITF. Украинец Овчаренко победил в финале парника в Сербии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леся Цуренко Марта Костюк WTA
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Paugams
14.05.2023 в 19:59
Я иг​раю в н​oвую c​е​к​с иг​рy 1​8​+) Н​е мог​у пр​ойти ур​овень, оч​ень сл​ожно) К​то иг​рал, помо​гите м​не ➤ ssu​r​.​cc​/​fo​ga​m
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде