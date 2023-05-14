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Цуренко и Костюк завершили выступления на турнире WTA 1000 в Риме
Они покидают соревнование после 1/16 финала
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Марта Костюк и Леся Цуренко завершают выступления на турнире WTA 1000, который проходит в Риме.
В третьем круге соревнований Цуренко потерпела поражение от первой "ракетки" мира Иги Швьонтек из Польши. Счет между теннисистками был 2:6 в первом сете и 0:6 во втором.
Марта Костюк также не смогла победить. Она проиграла Пауле Бадосе из Испании в двух сетах: 4:6, 2:6. Это была третья встреча теннисисток. Украинка проиграла все три матча.
Турнир WTA 1000, Рим
Марта Костюк (Украина) - Паула Бадоса (Испания) - 4:6, 2:6.
Леся Цуренко (Украина) - Иги Швьонтек (Польша) - 2:6, 0:6.
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