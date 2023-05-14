Цуренко и Костюк завершили выступления на турнире WTA 1000 в Риме

Марта Костюк и Леся Цуренко завершают выступления на турнире WTA 1000, который проходит в Риме.

В третьем круге соревнований Цуренко потерпела поражение от первой "ракетки" мира Иги Швьонтек из Польши. Счет между теннисистками был 2:6 в первом сете и 0:6 во втором.

Марта Костюк также не смогла победить. Она проиграла Пауле Бадосе из Испании в двух сетах: 4:6, 2:6. Это была третья встреча теннисисток. Украинка проиграла все три матча.

Турнир WTA 1000, Рим

Марта Костюк (Украина) - Паула Бадоса (Испания) - 4:6, 2:6.

Леся Цуренко (Украина) - Иги Швьонтек (Польша) - 2:6, 0:6.