Карлос Алькарас сенсационно уступил 135-й ракетке мира

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в двух сетах сенсационно уступил венгру Фабиану Марожану, 135-й ракетке мира, в третьем круге "Мастерса", проходящего в Риме (Италия).

Рим. Третий круг

Карлос Алькарас - Фабиану Марожану 2:0 (6:3, 7:6)

В первом сете венгерский теннисист одержал победу, сделав брейк на подаче испанца. Во втором сете Марожан и Алькарас обменялись сделанными брейками. Исход партии решался на тай-брейке, который завершился со счётом 7:4 в пользу Марожана.

Венгерский теннисист попал в основную сетку "Мастерса" через квалификацию.