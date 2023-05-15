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Карлос Алькарас сенсационно уступил 135-й ракетке мира
Неожиданное поражение
Фото: HBvL
Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в двух сетах сенсационно уступил венгру Фабиану Марожану, 135-й ракетке мира, в третьем круге "Мастерса", проходящего в Риме (Италия).
Рим. Третий круг
Карлос Алькарас - Фабиану Марожану 2:0 (6:3, 7:6)
В первом сете венгерский теннисист одержал победу, сделав брейк на подаче испанца. Во втором сете Марожан и Алькарас обменялись сделанными брейками. Исход партии решался на тай-брейке, который завершился со счётом 7:4 в пользу Марожана.
Венгерский теннисист попал в основную сетку "Мастерса" через квалификацию.
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