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Новак Джокович обыграл 13-ю ракетку мира и вышел в четвертьфинал Мастерса в Риме
Серб одержал уверенную победу
Фото: The Denver Channel
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович в двух сетах обыграл 13-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри в четвёртом круге турнира серии "Мастерс", проходящего в Риме (Италия).
Новак Джокович - Кэмерон Норри 6:3, 6:4
Матч продолжался 1 час 29 минут. Новак Джокович выполнил три эйса, допустил три двойные и четыре невынужденные ошибки, а также реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Кэмерона Норри четыре эйса, одна двойная и одиннадцать невынужденных ошибок, а реализация брейк-пойнтов у него — один из двух.
Сербский теннисист вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Риме, где сыграет с победителем встречи между австралийцем Алексеем Попыриным и датчанином Хольгером Руне.
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