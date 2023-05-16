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Стефанос Циципас вышел в четвёртый круг турнира серии Мастерс в Риме

Теннис
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Интрига таилась до последнего гейма

Стефанос Циципас вышел в четвёртый круг турнира серии Мастерс в Риме

Фото: Tennishead

Новина українською

Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас вышел в четвёртый круг турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия), обыграв в двух сетах 48-ю ракетку мира, итальянца Лоренцо Сонего.

Стефанос Циципас - Лоренцо Сонего 6:3, 7:6 (7:3)

Матч начался в понедельник, 15 мая, однако был прерван из-за дождя.

Стефанос Циципас за два сета встречи выполнил три эйса и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету Лоренцо Сонего два эйса и ни одного реализованного брейк-пойнта. Также каждый из спортсменов допустил по одной двойной ошибке.

В четвёртом круге Циципас встретится с победителем матча между итальянцем Лоренцо Музетти и американцем Фрэнсисом Тиафо.

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В статье: Стефанос Циципас
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