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Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира в Риме
Интрига матча хранилась до последнего
Фото: Getty Images
Определился соперник первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича в четвертьфинале турнира серии Мастерс, проходящего в Риме (Италия). Им стал датский теннисист Хольгер Руне, седьмая ракетка мира. В трёх сетах он в упорной борьбе смог вырвать победу у австралийского спортсмена Алексея Попырина.
Хольгер Руне - Алексей Попырин 6:4, 5:7, 6:4
Встреча спортсменов продолжалась ровно 3 часа. Хольгер Руне за это время выполнил два эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 15. На счету Алексея Попырина 11 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
В 1/4 финала Хольгер Руне встретится с Новаком Джоковичем.
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