  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира в Риме
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира в Риме

Теннис
(1 голосов)

Интрига матча хранилась до последнего

Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира в Риме

Фото: Getty Images

Новина українською

Определился соперник первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича в четвертьфинале турнира серии Мастерс, проходящего в Риме (Италия). Им стал датский теннисист Хольгер Руне, седьмая ракетка мира. В трёх сетах он в упорной борьбе смог вырвать победу у австралийского спортсмена Алексея Попырина.

Хольгер Руне - Алексей Попырин 6:4, 5:7, 6:4

Встреча спортсменов продолжалась ровно 3 часа. Хольгер Руне за это время выполнил два эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 15. На счету Алексея Попырина 11 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В 1/4 финала Хольгер Руне встретится с Новаком Джоковичем.

По теме
yellow-arrow
Рим. Ига Швёнтек успешно преодолела 1/8 финала
yellow-arrow
Рим. Людмила Киченок и Елена Остапенко пробились в четвертьфинал парного турнира
yellow-arrow
Ник Кирьос пропустит Ролан Гаррос
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хольгер Руне
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде