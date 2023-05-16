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Рим. Людмила Киченок и Елена Остапенко пробились в четвертьфинал парного турнира

Теннис
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Они отдали соперницам 5 геймов

Рим. Людмила Киченок и Елена Остапенко пробились в четвертьфинал парного турнира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли в четвертьфинал на турнире WTA в Италии Во втором круге украино-латвийский дуэт обыграл Магду Линетт и Маркету Вондроушову

Рим, Италия. Второй круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Магда Линетт/Маркета Вондроушова (Польша/Чехия) 6:3, 6:2

Киченок и Остапенко в третий раз выступают вместе на турнире в Риме и одержали первую победу.

Соперницами Людмилы и Елены будет пара Мари Боузкова/Бетани Маттек-Сэндс (Чехия/США), которая во втором круге обыграла Надежду Киченок и бельгийку Кимберли Циммерманн.

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В статье: Елена Остапенко Людмила Киченок
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Источник:
BTU

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