Рим. Людмила Киченок и Елена Остапенко пробились в четвертьфинал парного турнира

Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли в четвертьфинал на турнире WTA в Италии Во втором круге украино-латвийский дуэт обыграл Магду Линетт и Маркету Вондроушову

Рим, Италия. Второй круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Магда Линетт/Маркета Вондроушова (Польша/Чехия) 6:3, 6:2

Киченок и Остапенко в третий раз выступают вместе на турнире в Риме и одержали первую победу.

Соперницами Людмилы и Елены будет пара Мари Боузкова/Бетани Маттек-Сэндс (Чехия/США), которая во втором круге обыграла Надежду Киченок и бельгийку Кимберли Циммерманн.