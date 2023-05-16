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Рим. Людмила Киченок и Елена Остапенко пробились в четвертьфинал парного турнира
Они отдали соперницам 5 геймов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли в четвертьфинал на турнире WTA в Италии Во втором круге украино-латвийский дуэт обыграл Магду Линетт и Маркету Вондроушову
Рим, Италия. Второй круг
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Магда Линетт/Маркета Вондроушова (Польша/Чехия) 6:3, 6:2
Киченок и Остапенко в третий раз выступают вместе на турнире в Риме и одержали первую победу.
Соперницами Людмилы и Елены будет пара Мари Боузкова/Бетани Маттек-Сэндс (Чехия/США), которая во втором круге обыграла Надежду Киченок и бельгийку Кимберли Циммерманн.
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