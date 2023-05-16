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Рим. Ига Швёнтек успешно преодолела 1/8 финала

Теннис
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Польская теннисистка добыла тяжелую победу

Рим. Ига Швёнтек успешно преодолела 1/8 финала

Getty Images/Global Images Ukraine

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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000, который проходит в Риме (Италия).

В матче четвёртого круга соревнований Швёнтек обыграла 21-ю сеяную, представительницу Хорватии Донну Векич.

Рим. 1/8 финала. Грунт

Ига Швёнтек - Донна Векич 6:3, 6:4

Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

Швёнтек трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала все три шанса взять подачу соперницы. Векич подала два эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт.

За выход в полуфинал турнира в Риме Швёнтек сыграет с седьмой сеяной Еленой Рыбакиной из Казахстана.

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В статье: Ига Швёнтек
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