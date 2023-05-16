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Рим. Ига Швёнтек успешно преодолела 1/8 финала
Польская теннисистка добыла тяжелую победу
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000, который проходит в Риме (Италия).
В матче четвёртого круга соревнований Швёнтек обыграла 21-ю сеяную, представительницу Хорватии Донну Векич.
Рим. 1/8 финала. Грунт
Ига Швёнтек - Донна Векич 6:3, 6:4
Встреча продолжалась 1 час 35 минут.
Швёнтек трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала все три шанса взять подачу соперницы. Векич подала два эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт.
За выход в полуфинал турнира в Риме Швёнтек сыграет с седьмой сеяной Еленой Рыбакиной из Казахстана.
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