Рим. Ига Швёнтек успешно преодолела 1/8 финала

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000, который проходит в Риме (Италия).

В матче четвёртого круга соревнований Швёнтек обыграла 21-ю сеяную, представительницу Хорватии Донну Векич.

Рим. 1/8 финала. Грунт

Ига Швёнтек - Донна Векич 6:3, 6:4

Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

Швёнтек трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала все три шанса взять подачу соперницы. Векич подала два эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт.

За выход в полуфинал турнира в Риме Швёнтек сыграет с седьмой сеяной Еленой Рыбакиной из Казахстана.