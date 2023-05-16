Даяна Ястремская вышла во второй круг турнира WTA 125 в Италии

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла во второй круг на турнире WTA 125 в Италии. На старте соревнований она обыграла Камилу Розателло.

Флоренция, Италия. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Камилла Розателло (Италия) 6:3, 7:5

Матч продлился чуть более 1,5 часов. Ястремская подала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку, проиграла два гейма на своей подаче и сделала четыре брейка.

Во втором круге Даяна Ястремская сыграет с победительницей матча Жасмин Паолини - Кэти Суон.