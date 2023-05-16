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Даяна Ястремская вышла во второй круг турнира WTA 125 в Италии
Украинке пришлось хорошенько поработать в последнем сете
Фото: Tennis Majors
Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла во второй круг на турнире WTA 125 в Италии. На старте соревнований она обыграла Камилу Розателло.
Флоренция, Италия. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Камилла Розателло (Италия) 6:3, 7:5
Матч продлился чуть более 1,5 часов. Ястремская подала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку, проиграла два гейма на своей подаче и сделала четыре брейка.
Во втором круге Даяна Ястремская сыграет с победительницей матча Жасмин Паолини - Кэти Суон.
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