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Даяна Ястремская вышла во второй круг турнира WTA 125 в Италии

Теннис
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Украинке пришлось хорошенько поработать в последнем сете

Даяна Ястремская вышла во второй круг турнира WTA 125 в Италии

Фото: Tennis Majors

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла во второй круг на турнире WTA 125 в Италии. На старте соревнований она обыграла Камилу Розателло.

Флоренция, Италия. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Камилла Розателло (Италия) 6:3, 7:5

Матч продлился чуть более 1,5 часов. Ястремская подала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку, проиграла два гейма на своей подаче и сделала четыре брейка.

Во втором круге Даяна Ястремская сыграет с победительницей матча Жасмин Паолини - Кэти Суон.

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В статье: Даяна Ястремская
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