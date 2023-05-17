Стефанос Циципас одержал тяжелую победу и вышел в четвертьфинал турнира в Риме

Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия), обыграв в двух сетах 19-ю ракетку мира, итальянца Лоренцо Музетти.

Рим.1/8 финала

Стефанос Циципас - Лоренцо Музетти 7:5, 7:5

Стефанос Циципас за два сета выполнил два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету итальянца Лоренцо Музетти один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале греческий спортсмен встретится с хорватским теннисистом, 16-й ракеткой мира Борной Чоричем.