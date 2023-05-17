Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стефанос Циципас одержал тяжелую победу и вышел в четвертьфинал турнира в Риме
Грек был в шаге от вылета
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия), обыграв в двух сетах 19-ю ракетку мира, итальянца Лоренцо Музетти.
Рим.1/8 финала
Стефанос Циципас - Лоренцо Музетти 7:5, 7:5
Стефанос Циципас за два сета выполнил два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету итальянца Лоренцо Музетти один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В четвертьфинале греческий спортсмен встретится с хорватским теннисистом, 16-й ракеткой мира Борной Чоричем.
Популярное сейчас
- Челси намерен найти Мудрику новый клуб этим летом – Источник
- Ленс: Блохин был немного старомодным тренером, а Ребров - современный
- Тренер Оболони: Не хочется выйти в Премьер-лигу и просто "плестись" в конце таблицы
- Швентек после матча с Цуренко: Мы должны поддерживать Украину – я буду делать это до тех пор, пока война не закончится
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО
- Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО