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Стефанос Циципас в 20-й раз вышел в четвертьфинал Мастерса
У теннисиста есть все шансы побороться за титул
Фото: ATP Tour
Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия), обыграв в двух сетах 19-ю ракетку мира, итальянца Лоренцо Музетти. Встреча спортсменов завершилась со счётом 7:5, 7:5.
Циципас в 20-й раз сыграет в четвертьфинальном матче на "Мастерсе". В предыдущем четвертьфинале грек уступил немецкому теннисисту Штруффу на турнире в Мадриде.
Стефанос Циципас за два сета выполнил два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. В четвертьфинале греческий спортсмен встретится с хорватский теннисистом, 16-й ракеткой мира Борной Чоричем.
Четвертьфинальный матч между спортсменами состоится завтра, 18 мая.
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