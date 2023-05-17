Стефанос Циципас в 20-й раз вышел в четвертьфинал Мастерса

Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия), обыграв в двух сетах 19-ю ракетку мира, итальянца Лоренцо Музетти. Встреча спортсменов завершилась со счётом 7:5, 7:5.

Циципас в 20-й раз сыграет в четвертьфинальном матче на "Мастерсе". В предыдущем четвертьфинале грек уступил немецкому теннисисту Штруффу на турнире в Мадриде.

Стефанос Циципас за два сета выполнил два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. В четвертьфинале греческий спортсмен встретится с хорватский теннисистом, 16-й ракеткой мира Борной Чоричем.

Четвертьфинальный матч между спортсменами состоится завтра, 18 мая.