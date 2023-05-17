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Алексей Крутых уступил во втором круге турнира в Португалии
Украинец уступил в двух сетах
Фото: YouTube ФТУ
Алексей Крутых покидает "челленджере" в Португалии. В матче второго круга он уступил Фелипе Мелижени из Бразилии.
Оэйраш, Португалия. Второй круг
Алексей Крутых (Украина) - Фелипе Мелижени Алвес (Бразилия) 6:7(2), 6:7(4)
Украинский теннисист боролся за второй четвертьфинал в текущем сезоне (Тенерифе в феврале) и потерпел четвёртое поражение подряд на стадии второго раунда турнира ATP Challenger Tour.
На следующей неделе Алексей Крутых примет участие в квалификации Открытого чемпионата Франции.
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