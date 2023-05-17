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Алексей Крутых уступил во втором круге турнира в Португалии

Теннис
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Украинец уступил в двух сетах

Алексей Крутых уступил во втором круге турнира в Португалии

Фото: YouTube ФТУ

Новина українською

Алексей Крутых покидает "челленджере" в Португалии. В матче второго круга он уступил Фелипе Мелижени из Бразилии.

Оэйраш, Португалия. Второй круг

Алексей Крутых (Украина) - Фелипе Мелижени Алвес (Бразилия) 6:7(2), 6:7(4)

Украинский теннисист боролся за второй четвертьфинал в текущем сезоне (Тенерифе в феврале) и потерпел четвёртое поражение подряд на стадии второго раунда турнира ATP Challenger Tour.

На следующей неделе Алексей Крутых примет участие в квалификации Открытого чемпионата Франции.

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В статье: Алексей Крутых
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