Матч Джокович - Руне прерван из-за дождя

Матч четвертьфинала турнира серии "Мастерс", проходящего в Риме (Италия), в котором за выход в полуфинал борются первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович и седьмая ракетка мира из Дании Хольгер Руне, прерван из-за дождя.

Встреча была остановлена через 1 час 27 минут после начала матча, в концовке второго сета при счёте 2:6, 5:4. В гейме на подаче Руне, во время которого игру прервали, счёт 0:30.

Информации о возобновлении матча пока нет. Все матчи одиночного разряда сегодня, 17 мая, проходят на Центральном корте Рима.