  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Матч Джокович - Руне прерван из-за дождя
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Джокович - Руне прерван из-за дождя

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Пока счет в пользу Руне

Матч Джокович - Руне прерван из-за дождя

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матч четвертьфинала турнира серии "Мастерс", проходящего в Риме (Италия), в котором за выход в полуфинал борются первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович и седьмая ракетка мира из Дании Хольгер Руне, прерван из-за дождя.

Встреча была остановлена через 1 час 27 минут после начала матча, в концовке второго сета при счёте 2:6, 5:4. В гейме на подаче Руне, во время которого игру прервали, счёт 0:30.

Информации о возобновлении матча пока нет. Все матчи одиночного разряда сегодня, 17 мая, проходят на Центральном корте Рима.

По теме
yellow-arrow
Новак Джокович уступил 20-летнему Хольгеру Руне в четвертьфинале Мастерса в Риме
yellow-arrow
Алексей Крутых уступил во втором круге турнира в Португалии
yellow-arrow
Стефанос Циципас в 20-й раз вышел в четвертьфинал Мастерса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде