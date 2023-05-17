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Новак Джокович уступил 20-летнему Хольгеру Руне в четвертьфинале Мастерса в Риме

Теннис
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Неожиданное поражение

Новак Джокович уступил 20-летнему Хольгеру Руне в четвертьфинале Мастерса в Риме

Фото: Tennis World

Новина українською

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович неожиданно уступил в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия) 20-летнему датчанину Хольгеру Руне.

Новак Джокович - Хольгер Руне 2:6, 6:4, 2:6

Встреча продлилась 2 часа и 17 минут. Джокович четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Руне три эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

Следующим соперником Руне станет победитель матча Каспер Рууд — Франсиско Серундоло.

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В статье: Новак Джокович
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