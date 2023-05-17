Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович уступил 20-летнему Хольгеру Руне в четвертьфинале Мастерса в Риме
Неожиданное поражение
Фото: Tennis World
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович неожиданно уступил в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия) 20-летнему датчанину Хольгеру Руне.
Новак Джокович - Хольгер Руне 2:6, 6:4, 2:6
Встреча продлилась 2 часа и 17 минут. Джокович четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Руне три эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.
Следующим соперником Руне станет победитель матча Каспер Рууд — Франсиско Серундоло.
Популярное сейчас
- Клуб Второй лиги может получить новое название
- Журналист раскрыл судьбу Металлиста в случае вылета из УПЛ
- Челси намерен найти Мудрику новый клуб этим летом – Источник
- Швентек после матча с Цуренко: Мы должны поддерживать Украину – я буду делать это до тех пор, пока война не закончится
- Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО