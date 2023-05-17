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Впервые с 2004 года Надаль и Джокович не сыграют на турнире в Риме
Новак уступил седьмой ракетке мира
фото - rolandgarros.com
Текущий грунтовый турнир серии "Мастерс" в Риме (Италия) станет уникальным. Впервые с 2004 года в финале данных соревнований не сыграет ни испанец Рафаэль Надаль, ни серб Новак Джокович.
Напомним, Надаль снялся с соревнований в Риме ещё до их старта, он до сих не восстановился после травмы на Открытом чемпионате Австралии — 2023. Чемпион же 2022 года Джокович неожиданно уступил 20-летнему датчанину Хольгеру Руне.
В последний раз в финале Рима не было ни Надаля, ни Джоковича в 2004 году.
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