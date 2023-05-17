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Рафаэль Надаль может пропустить Ролан Гаррос-2023
Пока игрок не объявил о пропуске турнира
Фото: Tennis365
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль не сыграет на "Ролан Гаррос" — 2023, пишет испанское издание Relevo со ссылкой на компанию Relay.
По данным источника, теннисист не успел окончательно восстановиться после травмы.
Напомним, 36-летний Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт.
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