Рафаэль Надаль может пропустить Ролан Гаррос-2023

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль не сыграет на "Ролан Гаррос" — 2023, пишет испанское издание Relevo со ссылкой на компанию Relay.

По данным источника, теннисист не успел окончательно восстановиться после травмы.

Напомним, 36-летний Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт.