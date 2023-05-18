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Ига Швёнтек не смогла выйти в полуфинал турнира в Риме
Польская теннисистка отказалась от продолжения матча
Фото: tennisnet
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Риме. На стадии четвертьфинала она встретилась с представительницей Польши Игой Швёнтек. Во время третьего сета при счёте 2:2 Швёнтек отказалась от дальнейшей борьбы из-за травмы.
Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут. За это время Швёнтек сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Рыбакиной 10 эйсов, четыре двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.
В полуфинале турнира Рыбакина встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко, которая в своём четвертьфинальном матче обыграла испанку Паулу Бадосу.
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