Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рафаэль Надаль может досрочно завершить сезон
Испанец вернется на корт в 2024 году
Фото: Tennis365
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль планирует досрочно завершить текущий сезон, пишет AS.
По информации источника, испанский теннисист объявит о своём решении 18 мая на пресс-конференции, которая пройдёт в его академии Movistar и начнётся в 17:00 мск. Надаль намерен вернуться на корт только в 2024 году.
Напомним, 36-летний Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open, который прошёл 18 января.
Популярное сейчас
- Директор Днепра-1 рассказал, за сколько клуб готов продать Довбика
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- Россия в девятый раз с начала мая нанесла ракетный удар по Киеву, в Одессе есть попадание
- Беатрис Хаддад Мая - Ангелина Калинина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО
- Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО