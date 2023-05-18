Рафаэль Надаль может досрочно завершить сезон

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль планирует досрочно завершить текущий сезон, пишет AS.

По информации источника, испанский теннисист объявит о своём решении 18 мая на пресс-конференции, которая пройдёт в его академии Movistar и начнётся в 17:00 мск. Надаль намерен вернуться на корт только в 2024 году.

Напомним, 36-летний Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open, который прошёл 18 января.