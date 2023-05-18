Даяна Ястремская уступила во втором круге турнира WTA 125 в Италии

Даяна Ястремская покинула турнире WTA 125 в Италии. Во втором круге соревнований она уступила Жасмин Паолини зи Италии.

Флоренция, Италия. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) - Жасмин Паолини (Италия) 5:7, 6:4, 3:6

В первом сете Ястремская вела в счёте но потом упустила три сетбола. Украинка сделала в этом поединке восемь брейков и проиграла девять геймов на своей подаче.

Предыдущие пять матчей между Ястремской и итальянкой проходили на хардовом покритии.

На следующей неделе Даяна стартует в квалификации Открытого чемпионата Франции.