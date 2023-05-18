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Даяна Ястремская уступила во втором круге турнира WTA 125 в Италии
Украинка могла выйти в следующий раунд
Фото: Eurosport
Даяна Ястремская покинула турнире WTA 125 в Италии. Во втором круге соревнований она уступила Жасмин Паолини зи Италии.
Флоренция, Италия. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) - Жасмин Паолини (Италия) 5:7, 6:4, 3:6
В первом сете Ястремская вела в счёте но потом упустила три сетбола. Украинка сделала в этом поединке восемь брейков и проиграла девять геймов на своей подаче.
Предыдущие пять матчей между Ястремской и итальянкой проходили на хардовом покритии.
На следующей неделе Даяна стартует в квалификации Открытого чемпионата Франции.
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