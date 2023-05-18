Рафаэль Надаль не сыграет на Ролан Гаррос

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль на пресс-конференции в своей академии Movistar сообщил, что не сыграет на "Ролан Гаррос".

Испанский теннисист, который 14 раз выигрывал грунтовый турнир "Большого шлема", пока не знает, сколько именно времени он пропустит, но речь идёт о месяцах.

"Моя травма не восстановилась нужным образом. Первая цель — выступить на Кубке Дэвиса", — сказал Надаль.