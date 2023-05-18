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Надаль: Хочу сыграть в 2024 году, который станет последним годом в моей карьере

Теннис
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Испанец завершит карьеру

Надаль: Хочу сыграть в 2024 году, который станет последним годом в моей карьере

Фото: The North East Affairs

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22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль на пресс-конференции в своей академии Movistar сообщил, что, скорее всего, завершит карьеру в 2024 году, в котором постарается провести ряд турниров.

Надаль не сумел восстановиться после травмы, из-за чего снялся с грунтового турнира "Ролан Гаррос", который выигрывал 14 раз.

"Надеюсь, я буду готов к Кубку Дэвиса и хочу сыграть в 2024 году, который станет последним годом в моей карьере. Я хочу получить удовольствие и попрощаться с турнирами, которые мне нравятся", — сказал Надаль.

Напомним, 36-летний Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open, который прошёл 18 января.

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В статье: Рафаэль Надаль
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