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Надаль: Хочу сыграть в 2024 году, который станет последним годом в моей карьере
Испанец завершит карьеру
Фото: The North East Affairs
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль на пресс-конференции в своей академии Movistar сообщил, что, скорее всего, завершит карьеру в 2024 году, в котором постарается провести ряд турниров.
Надаль не сумел восстановиться после травмы, из-за чего снялся с грунтового турнира "Ролан Гаррос", который выигрывал 14 раз.
"Надеюсь, я буду готов к Кубку Дэвиса и хочу сыграть в 2024 году, который станет последним годом в моей карьере. Я хочу получить удовольствие и попрощаться с турнирами, которые мне нравятся", — сказал Надаль.
Напомним, 36-летний Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open, который прошёл 18 января.
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