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Впервые с 2004 года Надаль не сыграет на Ролан Гаррос
Испанский теннисист задумался о завершении карьеры
Фото: Tennis365
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль пропустит "Ролан Гаррос" впервые с 2004 года.
18 мая, 36-летний Надаль объявил, что не выступит на "Ролан Гаррос" – 2023, так как продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче с американцем Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open, который прошёл 18 января.
Испанский теннисист является действующим победителем турнира. Всего он 14 раз побеждал на грунтовом турнире "Большого шлема".
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