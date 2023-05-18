Впервые с 2004 года Надаль не сыграет на Ролан Гаррос

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль пропустит "Ролан Гаррос" впервые с 2004 года.

18 мая, 36-летний Надаль объявил, что не выступит на "Ролан Гаррос" – 2023, так как продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче с американцем Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open, который прошёл 18 января.

Испанский теннисист является действующим победителем турнира. Всего он 14 раз побеждал на грунтовом турнире "Большого шлема".