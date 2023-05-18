Дарья Снигур в трехсетовом матче одержала победу и вышла в третий круг турнира ITF W60 во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур одержала победу в матче второго круга турнира ITF W60 во Франции.

Дарья Снигур - Кетлин Канев 6:3, 3:6, 6:3

Матч продлился 1 час 45 минут. За это время украинка один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок, проиграла шесть геймов на своей подаче и сделала семь брейков.

Стоит отметить, что теннисистки уже дважды играла друг с другом и оба матча остались за украинкой, в том числе в этом году на турнире в Порту.

В следующем круге украинка сыграет с Люси Нгуен Там их Франции.