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Дарья Снигур в трехсетовом матче одержала победу и вышла в третий круг турнира ITF W60 во Франции
Украинская теннисистка была в шаге от вылета
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Дарья Снигур одержала победу в матче второго круга турнира ITF W60 во Франции.
Дарья Снигур - Кетлин Канев 6:3, 3:6, 6:3
Матч продлился 1 час 45 минут. За это время украинка один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок, проиграла шесть геймов на своей подаче и сделала семь брейков.
Стоит отметить, что теннисистки уже дважды играла друг с другом и оба матча остались за украинкой, в том числе в этом году на турнире в Порту.
В следующем круге украинка сыграет с Люси Нгуен Там их Франции.
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